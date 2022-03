Nieuwe pensioenwet ziet het licht: 'Een mijlpaal'

De plannen moeten nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Het streven is dat de nieuwe pensioenwet volgend jaar ingaat. Pensioenfondsen hebben dan tot begin 2027 de tijd om naar het nieuwe stelsel over te stappen. Vooruitlopend daarop mogen ze de pensioenen al sneller verhogen.

Kritiek

Fractievoorzitter Martin van Rooijen van 50 Plus is niet te spreken over de nieuwe wet. De politieke partij erkent dat het huidige pensioenstelsel moet worden aangepast omdat mensen langer leven en steeds meer werkenden als zzp'er niet verplicht pensioenpremies betalen.

Volgens 50 Plus zouden die wijzigingen echter binnen het huidige pensioenstelsel kunnen worden doorgevoerd. "Daarvoor is het niet nodig en zelfs hoogst onverantwoord een herverdeling van 1700 miljard euro tussen de generaties op te tuigen", aldus Van Rooijen in een persbericht.