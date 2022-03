Politieman ontslagen nadat hij tong in oor van collega stak

In 2012 kreeg hij voorwaardelijk disciplinair ontslag opgelegd met een proeftijd van drie jaar omdat hij zich seksueel intimiderend tegen een collega zou hebben gedragen.

Tong in oor

In oktober 2017 deed een collega aangifte tegen de politieman, omdat hij zijn tong in haar oor zou hebben gestoken toen zijn samen in een auto zaten te wachten.

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek bleek dat haar vriendin een opname had gemaakt van een telefoongesprek tussen de politieman en zijn vrouwelijke collega. Daarin had zij gevraagd of hij het normaal vond dat hij zijn tong in haar oor had gestoken.

Daarop ontkende de man dat niet, maar bagatelliseerde hij het voorval en zei dat hij 'gewoon aan het dollen' was. "Ik was met je aan het joken, weet je."