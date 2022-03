Curator van crypto-oplichterij vindt partij bitcoin terug

Verder wordt getracht toegang te krijgen tot andere accounts bij andere exchanges waarbij het de curator op dit moment niet duidelijk is of en zo ja hoeveel bitcoin of andere crypto’s worden aangetroffen. "De curator weet niet hoe lang het gaat duren voordat hier meer duidelijkheid over is."

Compensatie beleggers

Met de geïncasseerde bedragen verwacht de curator de schuldeisers waaronder de gedupeerde beleggers deels te kunnen compenseren. Hij heeft inmiddels geoordeeld dat vorderingen van ruim 100 beleggers terecht zijn. Daarbij gaat het in totaal om 4,1 miljoen euro.