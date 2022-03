Paar minuten kortere reistijd: geen vertrekpremie van 325.000 euro

Op basis van de oude dienstregeling kwam de werknemer wel in aanmerking voor de vertrekpremie. Maar onder de nieuwe regeling was de reistijd net iets minder dan 90 minuten. Daardoor kon de man geen aanspraak meer maken op een vertrekpremie, in zijn geval 325.000 euro.

Toch vertrokken

De werknemer ging aan de slag in Arnhem, maar liet zijn werkgever weten toch te willen vertrekken. Volgens de man had NN hem na een dienstverband van 30 jaar gedwongen om zich te gaan oriënteren op een andere baan, waardoor hij mede gezien de vertrekregeling mentaal afscheid van het bedrijf had genomen.