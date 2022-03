Lil Kleine kan half miljoen winst maken met verkoop woning

Daarmee zou de woning ruim 1 miljoen meer opleveren dan de rapartiest er drie jaar geleden voor betaalde.

Zakelijke tegenslagen

Dat is goed nieuws voor Scholten, want na een trits zakelijke tegenslagen kon hij wel een financiële meevaller gebruiken. Zo mislukten zijn kledinglijn Jorik en het jongerenmerk New Wave, dat hij met mediabedrijf Talpa van John de Mol had opgezet.