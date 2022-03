Eredoctor in opspraak, ongemak bij universiteit Nyenrode

Ook is Koelemeijer directeur van het Center for Marketing and Supply Chain Management van Nyenrode. Volgens de universiteit wordt over de voorgedragen kandidaten voor een eredoctoraat beslist door een 'collectief en onafhankelijk beraad van de directeuren van de expertisecentra'. Als een van die directeuren had Koelemeijer dus in principe moeten meebeslissen.

Vragen onbeantwoord

De vraag of Nyenrode geen bezwaar zag een eredoctoraat te verlenen aan een ondernemer met een bekend verleden in de parallelhandel blijft door de universiteit onbeantwoord.

Op de vraag hoe de universiteit de toekenning van het eredoctoraat beschouwt in het licht van de recente artikelen over zijn vermeende handelspraktijken en investeringen in prostitutiepanden, volgt evenmin een antwoord. Ook op vragen over de rol van Koelemeijer bij de selectie en toekenning wil Nyenrode niets kwijt.