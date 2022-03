Kwart miljoen exitpremie na ontslag wegens kritiek coronamaatregelen

Dat bevestigt zijn advocaat tegenover RTL Z. De directeur had ontslagvergoedingen van in totaal 3,8 miljoen euro geëist. Hij overweegt nog in hoger beroep te gaan.

De rederij, die de man wilde ontslaan zonder hem een cent ontslagvergoeding te betalen, kon nog geen commentaar geven.

Kritisch over coronamaatregelen

De 55-jarige man werkte al sinds 1991 voor Spliethoff, een Nederlandse rederij die over de hele wereld actief is. Daar klom hij op tot lid van de directieraad.

Begin vorig jaar werd de directeur enkele weken geschorst, mede omdat hij de door de overheid ingevoerde anti-coronamaatregelen binnen en buiten het bedrijf ter discussie bleef stellen.