Defensie mag stagebegeleider ontslaan na ongewenst gedrag

De man werkte als engineer netwerkbeheerder bij het commandocentrum van de Koninklijke Luchtmacht in Nieuw Milligen op de Veluwe. In die rol was hij ook actief als stagebegeleider.

Snoepjes-incident

In mei 2019 diende een stagiaire een klacht over de man in. Volgens de jonge vrouw zou de man haar gedurende negen maanden een onveilig gevoel hebben gegeven door in zestien gevallen ongewenst gedrag te vertonen, vaak met een seksuele ondertoon.