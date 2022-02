Zwak ogend 'zakenimperium' van rapper Lil Kleine wankelt

Om het huis te kunnen betalen, leende hij daarbij ook nog eens 800.000 euro van zijn eigen bedrijf Kleine Moeite.

Bedrijven-imperium

Dan zijn er nog de bedrijven waarbij de rapartiest de afgelopen jaren was betrokken. In dat kader werd in de media niet zelden gesproken over zijn zakelijke imperium. Het is hier echter de vraag in hoeverre die bedrijven mogen gelden als ondernemingen 'van' Lil Kleine.

In het register van de Kamer van Koophandel (KvK) staat de frietzaak op naam van een bedrijf van zijn vriend Daniël Lam. Van het in 2017 aangekondigde plan om meer vestigingen van De Belg te openen, is overigens nooit meer iets vernomen.

Het feestcafé staat op naam van bedrijven van de horecabroers Darwin en Leon Poppel.