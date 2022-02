IC-verpleegkundige ontslagen na kritiek op coronabeleid

De 60-jarige man werkte sinds 1979 voor het Brabantse ziekenhuis, waarvan de afgelopen 37 jaar als verpleegkundige op de afdeling Intensive Care. Daarnaast was hij sinds 2019 ook vakbondsconsulent bij wie collega's terecht konden met vragen over arbeidsvoorwaarden.

Negatief over artsen

Begin april 2020 werd de man door zijn leidinggevende en het ziekenhuis op de vingers getikt over een bericht op Facebook waarin hij zich negatief uitliet over artsen. In het bericht, waarover iemand anders had getwitterd, had hij geschreven dat 'alle artsen gehersenspoeld zijn'.