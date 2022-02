Jointje roken in bedrijfsbus? Ontslag op staande voet

De Rotterdamse kantonrechter oordeelde in september aanvankelijk nog dat Coolblue het drugsgebruik niet had bewezen. De rechter had namelijk vraagtekens over de verklaringen die door de collega's waren afgelegd.

Geen toestemming, toch blowen

Daarop hoorde de rechter zelf de teamleider en vier collega's die met de man in de bus hadden gezeten.

De twee collega's op de heenreis bevestigden dat de man die ochtend een joint had gerookt. Hij zou zelfs hebben gevraagd of dat mocht, maar het ondanks een weigering toch hebben gedaan.