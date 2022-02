Mr. Polska en kledingmerk hoeven megaclaim voor '500-euroshirt' niet te betalen

Niet iedereen was echter even enthousiast over het project. Volgens ondernemer Jeffrey Hellings achter het kledingbedrijfje Heismoney maakten In Gold We Trust en Mr. Polska inbreuk op zijn auteursrecht.

Honkbalpetjes met geld

Hellings verkoopt via de website Heismoney onder meer honkbalpetjes waarin echte geldbiljetten zijn verwerkt. Op Linkedin omschrijft hij zichzelf als: "Ceo and creative director of multiple companies. In the possession of brilliant ideas with potential."