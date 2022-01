Ontslag op staande voet na laatkomen op het werk

Voor de rechtbank Noord-Holland in Alkmaar voerde hij aan dat zijn werkgever de zaak overdreef, en hem niet op staande voet had mogen ontslaan. Hij erkende regelmatig wat later te zijn, maar volgens hem ging dat om vijf minuten tot hooguit een kwartier.

Als verzachtende omstandigheid voerde hij aan dat hij op het punt van een burn-out stond, en overlegde daarbij een brief van zijn huisarts. De laatste keer zou hij ziek zijn geweest. Bovendien zou hij nooit door zijn werkgever zijn gewaarschuwd om op tijd te komen.

Groen licht voor ontslag

Voor een ontslag op staande voet moet een werknemer het bont hebben gemaakt want de drempels daarvoor zijn in Nederland behoorlijk hoog. Toch krijgt de werkgever er in dit geval groen licht voor. Volgens de kantonrechter is structureel te laat komen 'een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt'.