Man met 'superaandeel' Heineken grijpt naast 6 miljoen euro

De rechtbank Amsterdam vindt het verhaal van de aandelenbezitter ongeloofwaardig. In de eerste plaats is het onwaarschijnlijk dat zijn moeder destijds zo'n aandeel kon kopen, omdat die alleen in handen waren van grote, professionele beleggers.

Ongeloofwaardig

Bovendien kwamen dergelijke waardepapieren de kluis bij ABN Amro (en later Necigef) nooit uit. Voor de suggestie dat het superaandeel mogelijk door Freddy Heineken of een werknemer van de bierbrouwer buiten dat systeem is gebracht, ziet de rechter geen aanknopingspunten.