Huizen opnieuw fors duurder: hoe kan Hugo de Jonge die prijsstijgingen te lijf gaan?

En dan is er nog de vraag wie die woningen gaan bouwen en waar ze moeten komen te staan. Het personeelstekort in de bouw speelt de ambities parten, waarschuwde het Centraal Planbureau eerder. "Het personeelstekort is voor een deel op te lossen met fabriekshallen die prefab woningen kunnen maken", zegt Adema.

Maar dan volgt al snel een nieuwe hobbel op de weg naar meer woningen. "We hebben fabrieken die voor 30 procent niet gevuld zijn omdat de vergunningsverlening bij locaties niet rond is en ze dus de woningen nog niet mogen gaan maken", aldus de voorman van WoningbouwersNL.

Regie minister

Discussies tussen ambtenaren en overheden belemmeren een vlotte afhandeling van vergunningen voor nieuwbouwhuizen. Een gemeente kan bijvoorbeeld een gebied aanwijzen voor nieuwbouw, maar dan gaat bijvoorbeeld een provincie dwarsliggen. Daar ligt een belangrijke regierol voor De Jonge, zegt Adema. "De minister moet niet in een eindeloze discussie belanden tussen provincie, gemeente en het ministerie over wie de besluiten mag nemen. Dan ben je zo weer een jaar verder en lopen we nog verder achter."