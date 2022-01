Liegen over relatie met collega geen reden voor ontslag

De werkgever benadrukte de vrouw niet te willen ontslaan vanwege de relatie. Die zou slechts hebben geleid tot een berisping. Dat de vrouw die relatie niet had gemeld bij haar leidinggevende en daar later zelfs over had gelogen, was volgens de DJI echter wel reden voor ontslag.

Oordeel rechter

Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Haagse kantonrechter daar echter anders over denkt.

De rechter vindt wel dat de beveiligster verkeerd handelde, door haar sollicitatie te ontkennen en haar relatie met haar collega niet te melden. Het argument dat de relatie een privézaak was die zij niet hoefde te melden, werd dan ook van tafel geveegd.