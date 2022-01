Ruim 100.000 euro voor tandartsassistente na seksuele intimidatie

Zo gaf de tandarts haar onder meer een kus op het hoofd, en stelde voor om samen de nacht in zijn hotelkamer door te brengen.

Arbeidsrelatie verstoord

De gebeurtenissen in de VS torpedeerden de arbeidsrelatie tussen de tandarts en zijn assistente. De vrouw wilde na terugkeer niet meer alleen met de man in een ruimte zijn, en kreeg die mogelijkheid ook. Zij hoefde niet meer als zijn assistente te werken.

In september van 2018 zegt de werkgever echter ontevreden te zijn over de werkzaamheden van de vrouw als praktijkmanager. Eenzijdig ontneemt hij haar die taken, en verlaagt haar salaris.