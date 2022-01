Ontslagen Coolblue-bezorger grijpt naast 25.000 euro portretvergoeding

Eind 2020 oordeelde een Rotterdamse kantonrechter dat de man geen recht had op de door hem geëiste 10.000 euro aan ontslagvergoedingen. Naar nu blijkt, stapte de man vervolgens naar de rechter om een nog grotere som geld van Coolblue te eisen. Dit keer wegens schending van zijn portretrecht.

Claim van 25.000 euro

Volgens de werknemer was hij in zijn oorspronkelijke arbeidscontract weliswaar akkoord gegaan met het gebruik van zijn beeltenis op de bedrijfsbussen, maar had hij daar bij de verlengingen van zijn contract opnieuw toestemming voor moeten verlenen. Omdat hij dat nooit had gedaan, meende hij aanspraak te kunnen maken op 25.000 euro.