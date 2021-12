Zij werden dit jaar ontslagen om corona: conflicten over mondkapjes en hoesten

7. Op ramkoers met bezorgde werknemer

In de bovenstaande gevallen zorgden vooral werknemers voor coronagerelateerde arbeidsconflicten, waarop werkgevers soms ook nog eens verkeerd reageerden. In andere gevallen waren werkgevers juist de oorzaak van de problemen, bijvoorbeeld omdat zij corona niet serieus namen.

Zo ging een transportbedrijf in Spijkenisse meteen op ramkoers, toen een kantoormedewerkster zich zorgen maakte over een terugkerende collega die corona had gehad en vroeg of zij wat langer thuis kon werken. Omdat de werkgever de zaak liet escaleren, moest ze een flinke rekening voor het vertrek van de vrouw betalen.