Ontslagzaken in 2021: van kus voor collega tot verkeerde crematie

1 - Klein vergrijp, toch ontslag

De meest tot de verbeelding sprekende ontslagen waren ook afgelopen jaar de zogenoemde 'bagatelzaken', waarbij werknemers voor een relatief gering vergrijp aan de dijk worden gezet.

Dit jaar telden we er ongeveer tien, waaronder een opmerkelijk aantal over dorstige en hongerige medewerkers. Zij werden ontslagen wegens het drinken van water, cola of een sapje of het wegnemen van een pak koekjes.

De meest opmerkelijk zaak in deze categorie was het ontslag van een drogisterij-medewerkster, die wat geurtesters en een plastic tasje meenam. Zij verloor niet alleen haar baan, maar kreeg ook een claim van 18.000 euro van haar baas aan haar broek.