Ongevaccineerde danser die niet wil testen terecht geschorst

Volgens hem zou de schorsing en loonstop een te verstrekkende maatregel zijn. Verder zou de eis om te testen en de resultaten te delen zijn grondrechten inzake privacy en lichamelijke integriteit schenden.

Gerechtvaardigde inbreuk grondrechten

De Amsterdamse kantonrechter denkt daar genuanceerder over. Weliswaar oordeelt de rechter in een vrijdag openbaar geworden uitspraak dat er sprake is van inbreuk op grondrechten, maar gezien de omstandigheden wordt die gerechtvaardigd geacht.