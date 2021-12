Gemeentebelastingen in 2022 met gemiddeld 18 euro omhoog

Reden voor de forse verhogingen is het op orde brengen van de financiën, liet Papendrecht afgelopen zomer al weten. Als het college van B&W niet handelt, kan het naar eigen zeggen allerlei gemeentelijke voorzieningen niet in stand houden. Door in te grijpen, wil de gemeente voorkomen dat het onder curatele geplaatst wordt door de provincie Zuid-Holland.

Toch is Papendrecht met 930 euro per jaar niet de duurste gemeente. Dat is Bodegraven-Reeuwijk, waar gezinnen gemiddeld 1092 euro aan gemeentelijke heffingen betalen. In nog eens drie andere Zuid-Hollandse gemeenten betalen inwoners meer dan 1000 euro.

Harderwijk het goedkoopst

Harderwijk is volgend jaar door een sterke daling juist het goedkoopst. De afvalstoffenheffing en ozb gaan er met respectievelijk 24,9 en 6 procent naar beneden, terwijl de rioolheffing gelijk blijft. Harderwijkers betalen in 2022 gemiddeld 601 euro aan woonlasten, tegen 673 euro dit jaar.