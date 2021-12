Gemeente mag lanterfantende, drinkende ambtenaar ontslaan

De ambtenaar werkte al sinds 1979 voor de gemeente Landgraaf, maar raakte in 2018 plotseling in de problemen nadat iemand bij zijn werkgever had gemeld dat er ergens regelmatig een auto van de gemeente langs de kant van de weg stil stond, waarin mensen niets zaten te doen.

Onderzoek bedrijfsrecherche

De gemeente liet de betreffende auto daarop door Hoffmann Bedrijfsrecherche volgen met een gps-tracker. Daaruit bleek dat de auto in een periode van vijf maanden inderdaad 23 keer voor het einde van de werktijd een half tot een heel uur stil stond op locaties die niets met werk te maken hadden. Dat is iets vaker dan één keer per week.