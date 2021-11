Verzekeraar stort per ongeluk 2 ton, man besluit het te houden

Eind augustus 2019 maakte schadeverzekeraar De Goudse per ongeluk 189.486 euro over naar de bedrijfsrekening van de 63-jarige man. Het geld was bedoeld voor een verzekerde, die voor dat bedrag was gedekt voor een opgelopen schade.

Verkeerde rekening

Pas toen de verzekerde zeven weken later vroeg waar zijn uitkering bleef, kwam De Goudse erachter dat het geld was overgemaakt naar een verkeerde rekening.