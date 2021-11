Monteur die auto's saboteerde, eist 28.000 euro ontslagpremie

Diezelfde maand werd er bij een nagenoeg nieuwe Opel Grandland Hybride een software-update uitgevoerd, waarna de auto helemaal niet meer liep. Onderzoek door Opel Nederland wees uit dat de auto het niet meer deed 'omdat ermee was geknoeid'.

Doorgeknipte kabel

Op 6 april was er sprake van een olielekkage bij een Opel Astra, als gevolg van een losse carterplug. Op 8 april lekte een inruilauto olie, omdat er een bout bleek losgedraaid. En op 22 april constateerde de garage een storing in de stuurbekrachtiging van een BMW X-5, die het resultaat was van een doorgeknipte kabel.