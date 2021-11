Schoonmaker verliest baan na weigering mondkapje te dragen

Ook nadat de schoonmaker erop was gewezen dat er sprake was van een mondkapjesplicht op de luchthaven en bij de luchtvaartmaatschappijen, bleef hij volharden in zijn standpunt.

Schending rechten

In plaats daarvan liet hij zijn leidinggevenden en collega's weten dat hij 'veel wist over zijn rechten', en dat deze door het verplichten van het mondkapje zouden worden geschonden. Volgens het bedrijf zou de man hebben gedreigd om iedereen die medeplichtig was aan het schenden van zijn rechten 'aan te pakken'.