Verzekeraars verhogen zorgpremies 2022 met enkele euro's per maand

Vandaag is de laatste dag waarop zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend moeten maken. DSW is traditiegetrouw de eerste: de middelgrote speler met ruim 700.000 verzekerden liet half oktober al weten zijn maandelijkse premie te verhogen naar 127,75 euro, oftewel 3,25 euro per maand.

Overstappen kan lonen

Door de verschillen in prijzen en aanvullende verzekeringen adviseert vergelijkingssite Independer te onderzoeken of een overstap loont. "Het is altijd goed om even te kijken wat je nu en volgend jaar hebt, wat je volgend jaar nodig hebt en welk pakket daar het beste bij past", zegt Mirjam Prins zorgverzekeringexpert bij Independer. Overstappen kan tot en met 31 december.

De premiestijgingen hangen niet direct samen met de coronacrisis. Ziekenhuizen hebben wel meer kosten moeten maken, maar er viel ook een groot gedeelte van de zorgvraag weg door de coronagolven. Ook werden verzekeraars voor 1,2 miljard euro gecompenseerd door de overheid via het Zorgverzekeringsfonds.

De Nederlandse zorgkosten stijgen al jaren, onder meer door vergijzing, duurdere medicijnen en hogere salarissen. Voor volgend jaar schat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de kosten voor het eerst door de 100 miljard euro schiet. Daarmee zijn de zorgkosten in twintig jaar verdubbeld.