Werknemer die loog over overlijden vriendin toch ontslagen

Omdat de rayonmanager bij de kantonrechter had gelogen over de reden van zijn afwezigheid, oordeelt het hof nu dat hij destijds toch terecht is ontslagen. Ook moet hij het ten onrechte betaalde salaris terugbetalen.

Springlevend

De advocaat van de werkgever, Hendrik Geffroy, is tevreden over de uitspraak van het hof. "Het is een opmerkelijke zaak. Vanaf het begin hadden wij al het vermoeden dat er iets niet klopte. Na wat recherchewerk bleek inderdaad dat de aanvankelijk genoemde vrouw springlevend was. En later bleek dat de werknemer bij de mevrouw die wel overleden was, de familie helemaal niet had opgevangen."

De advocaat van de werknemer, Sharon Haimé, zegt nog geen commentaar op de uitspraak te kunnen geven omdat ze die nog met haar cliënt moet bespreken.