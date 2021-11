Alex kreeg geld van ouders en moet 40.000 euro bijstand teruggeven: 'Nu 10 jaar armoede'

Extra inkomen? Mogelijk lagere bijstand

In Nederland kan iemand aanspraak maken op bijstand als zijn of haar inkomen lager is dan de bijstandsnorm, en het vermogen niet te groot is.

Als uitkeringsgerechtigden extra inkomsten of nieuw vermogen bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis ontvangen, moeten zij dat melden. Zo kan de uitkeringsinstantie beoordelen of de uitkering verlaagd of gestaakt kan worden.

Als uitkeringsgerechtigden de zogenoemde 'inlichtingenplicht' schenden en er toch sprake blijkt van extra inkomsten of vermogen, kan het totale bedrag aan genoten bijstand worden teruggevorderd. Ook kan de uitkeringsinstantie een boete opleggen.