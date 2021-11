Man moet 40.000 euro bijstand terugbetalen wegens steun door ouders

Voor de hoogste bestuursrechter in Nederland benadrukte de man dat hij zwaar gebukt gaat onder de terugbetalingsregeling, mede omdat hij die als uitzichtloos ervaart omdat hij pas over tien jaar in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Ook wees hij erop dat hij in 2019 zijn uitkering had stopgezet en sindsdien 15 tot 20 uur per week werkt als vrachtwagenchauffeur, het maximum dat hij fysiek en mentaal zegt aan te kunnen. De afgelopen vier jaar betaalde hij 50 euro per maand terug.

Toch terugbetalen

Vorige week oordeelde de CRvB dat de gemeente het recht had om de bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Volgens de rechtbank had de man moeten weten dat hij de financiële steun van zijn ouders had moeten melden.