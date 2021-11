Man eist tonnen van stiefzoon, onder meer voor 'opvoedkosten'

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De ouders van de jongen waren in 1999 gescheiden, toen hij zeven jaar oud was. Zijn vader overleed vier jaar later. In 2005 hertrouwde zijn moeder met een nieuwe man, met wie zij nog drie kinderen kreeg. De zes vormden samen een nieuw gezin.

Opvoedkosten 20.000 euro

Toen de jongen achttien werd, lieten de stiefvader en zijn moeder hem een schuldbekentenis bij de notaris tekenen. Daarin stond dat hij 20.000 euro aan opvoedkosten moest vergoeden, omdat zijn eigen vader nooit financieel aan zijn opvoeding had bijgedragen.