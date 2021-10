Terecht ontslag na bedreiging van leidinggevende met mes

De 59-jarige man werkte al dertien jaar bij scheepsbouwer IHC uit het Zuid-Hollandse Kinderdijk, maar werd eind 2019 ontslagen omdat hij een leidinggevende met een mes zou hebben bedreigd.

Een dag eerder was er onenigheid geweest tussen de werknemer en zijn leidinggevende, over de vraag of de man enkele uren vrij mocht wegens lichamelijke klachten als gevolg van een struikelpartij.

'Ik snijd je strot af'

Volgens de lezing van de leidinggevende kwam de man de ochtend daarop 'met uitpuilende ogen en schuim op de mond' verhaal halen, door zijn kantoortje binnen te lopen, een mes van ruim 20 centimeter uit zijn zak te halen en te zeggen: "Ik snijd je strot af."