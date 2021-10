Wegens tonen kinderporno ontslagen Lidl-medewerker eist 3,5 ton

Vorige week verloor de magazijnmedewerker zijn hoger beroep, blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak.

De 49-jarige man werkte sinds 2006 voor Lidl als medewerker in het distributiecentrum in het Noord-Hollandse Zwaag. Eind 2019 werd hij ontslagen, nadat enkele collega's bij de vertrouwenspersoon van het bedrijf over hem hadden geklaagd.

'Ik snij je keel door'

Zo zou de man hen op zijn telefoon kinderporno hebben laten zien en foto's van zichzelf met een vuurwapen. Ook zou de man zich dreigend naar collega's hebben uitgelaten door schietgebaren te maken en opmerkingen als 'ik snij je keel door' en 'ik verkracht jouw vrouw voor de ogen van jouw kinderen'.