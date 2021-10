Deze huizen waren ooit onverkoopbaar, maar vliegen nu de deur uit

Ook in de provincie Groningen zijn consumenten koopgraag. Vroeger waren makelaars niet zo happig om huizen in het buitengebied van Groningen te koop te zetten. "Nu is het een kwestie van aanmelden en bijna binnen één week verkopen", zegt Hans Berends van makelaar Het Raadhuis in Groningen.

Buitengebied Groningen

Zoals de woning op de foto hierboven: een vrijstaand huis in Schildwolde, ten oosten van de stad Groningen, in de buurt van Slochteren. "Als je in 2014 deze woning had willen verkopen, dan zou ik hebben gezegd 'wacht nog maar even af'", zegt Berends. "Nu is het huis waarschijnlijk binnen een week na de eerste bezichtiging verkocht."