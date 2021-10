Winkelmedewerkster verliest baan na meenemen geurtesters en plastic tasje

De 22-jarige vrouw werkte sinds 2018 als verkoopmedewerkster bij de kleine Noord-Hollandse drogisterij- en parfumerieketen Visser. Afgelopen mei kwam zij in de problemen nadat haar werkgever op camerabeelden had gezien dat zij artikelen in haar tas had gestopt.

Diefstal

Volgens het winkelbedrijf ging het daarbij niet alleen om artikelen met een lage waarde als geurentesters, monsters en een plastic tasje van 5 cent, maar ook om een biljet van 5 euro en enkele munten en artikelen voor de verkoop, zoals een mascara van Clinique.