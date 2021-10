Vier ton voor ten onrechte ontslagen Volkskrant-recensent

Volgens het gerechtshof Amsterdam waren zijn berichten aan de schrijfsters te vrijpostig en is het begrijpelijk dat de auteurs daarvan last hebben gehad. Het valt Peters volgens het hof aan te rekenen dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de impact. Maar van misbruik van zijn machtspositie is volgens het hof geen sprake.

Niet gelogen

Verder oordeelt het hof dat de recensent niet willens en wetens heeft gelogen over de kwestie toen hij daarover door zijn werkgever werd ondervraagd.

Omdat De Volkskrant het vertrouwen in Peters ten onrechte heeft opgezegd en hem ontsloeg, moet de uitgever hem nu een schadevergoeding van 370.000 euro betalen. Die zogenoemde 'billijke vergoeding' komt bovenop de eerder toegekende ontslagpremie, waardoor de recensent in totaal ruim 4 ton ontvangt.

De Volkskrant wil niet veel over de verloren rechtszaak kwijt. "In dit stadium beperken we ons tot de mededeling dat we de beschikking zorgvuldig bestuderen", zegt adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg.