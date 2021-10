Vlak voor pensioen ontslagen wegens kussen receptioniste

Volgens de man is zijn verklaring over het incident verdraaid, en is hij daardoor onterecht beschuldigd. Volgens hem had zijn werkgever moeten volstaan met een berisping of schorsing, mede gezien zijn lange en verder onberispelijke dienstverband van 39 jaar en het feit dat zijn pensioen in zicht was.

Claim kwart miljoen euro

De man legde zich erbij neer dat hij zijn baan kwijt was, maar eiste wegens onterecht ontslag wel vertrekpremies en schadevergoedingen van in totaal ruim 267.000 euro.