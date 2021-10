Man eist ton ontslagpremie ondanks urenfraude en beledigen baas

De ontslagen werknemer noemde de getuigenissen van zijn collega's ongeloofwaardig, omdat die afkomstig waren van de compagnons van zijn baas of werknemers die kort in dienst waren. Volgens de man was zijn baas juist tegen hem uitgevallen.

Fluiten naar vergoedingen

Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Alkmaar vindt dat wel overtuigend is komen vast te staan dat de man sjoemelde met zijn overuren en zijn baas beledigde. Daarmee had zijn werkgever gegronde redenen om hem op staande voet te ontslaan, en kan hij fluiten naar de geëiste vergoedingen.

De watersportgroothandel moet de man wel nog bijna 1000 euro betalen, als vergoeding van zijn overuren. De omstreden kwartieren werden daar door de rechter overigens vanaf getrokken.