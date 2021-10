Leasebedrijf Econocom mag directeur ontslaan wegens gesjoemel

Daartegen ging de ex-directeur in hoger beroep, maar ook het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat het bedrijf gegronde redenen had om hem te ontslaan. Het hof kenschetste de man in een tussenuitspraak onlangs als 'een werknemer die de belangen van zijn werkgever ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen belangen' en die 'stelselmatig over de grenzen van het betamelijke heen is gegaan'.

"Gelet op het aantal voorvallen waarin sprake is geweest van belangenverstrengeling, de verscheidenheid aan zakelijke relaties van Econocom die de directeur daarin heeft betrokken en de aard van de belangenverstrengeling (...) is sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet", oordeelde het hof.

Wel moet het hof nog uitspraak doen over de vraag of Econocom de directeur meteen ontsloeg nadat het bedrijf over alle relevante informatie beschikte. Als de werkgever dat niet kan bewijzen, kan het hof de man nog een schadevergoeding wegens fouten in de ontslagprocedure toekennen. Ook heeft de man nog recht op 158.000 euro aan eerder toegekende bonussen.