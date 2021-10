Juwelen foetsie bij Fedex, terecht ontslag chauffeur

Nu blijkt dat de chauffeur geen genoegen nam met die uitkomst, en in hoger beroep is gegaan. In die procedure droeg de man onder meer andere mogelijke scenario's voor de verdwijning van de oorbellen aan. Zo zouden de juwelen gestolen kunnen zijn door een medewerker van Schaap & Citroen, of een Fedex-collega.

Ongeloofwaardig

Uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Den Haag blijkt dat de chauffeur het hoger beroep beter achterwege had kunnen laten.