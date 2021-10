Eén op de drie werknemers benaderd voor andere baan

Intelligence Group ziet ook een toename van de platformen in de werving van mensen. Voor HBO- en WO-functies wordt daarbij vooral gebruikgemaakt van LinkedIn, middelbaar- en praktisch opgeleiden worden voornamelijk gevonden via specialistische uitzendbureaus en verzamelsites zoals Indeed.

Hunten op datingsites

Maar omdat veel werkgevers allemaal dezelfde methoden gebruiken om nieuwe mensen te vinden, neemt de druk alleen maar toe, zegt directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. "Iedereen vist in dezelfde vijver. De hele industrie zit achter zijn laptop. Ze zijn vergeten hoe het is om contact te maken met de doelgroep."

Bedrijven moeten volgens hem dan ook meer 'out-of-the-box' gaan denken. Als voorbeeld noemt hij het hunten van personeel op datingsites. "Daar zijn technici en IT'ers oververtegenwoordigd. Als je goed je best doet, kun je daar rustig mensen vinden." Maar ook het ouderwets flyeren komt volgens hem weer helemaal terug.

Waasdorp is ervan overtuigd dat als het personeelstekort nog lang aanhoudt werkgevers steeds creatiever worden. Zo durft hij de voorspelling wel aan dat het niet lang duurt voordat de eerste werkgever met een huisgarantie komt. "Als je nog jong bent en bij je ouders woont, is dat aantrekkelijk. Geloof me: we gaan nog veel gekke dingen zien."