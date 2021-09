Bezorgers Thuisbezorgd.nl krijgen toch volledige digitale fooi

Nu blijkt de bezorgdienst zijn beleid dus aan te passen. "Wij hebben dit proces recent opnieuw bekeken. Per oktober zullen we het volledige bedrag weer gaan uitbetalen", schrijft woordvoerder Linda van Aalten in een mail. "De bezorger is dan zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de belasting."

De uitbetaling van de fooien van oktober vindt plaats in november, tekent Thuisbezorgd.nl nog aan. Van Aalten kon nog niet zeggen waarom het bedrijf er voor kiest om het fooienbeleid te wijzigen.