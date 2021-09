Rederij mag naakte kapitein die zich door matrozen liet masseren niet ontslaan

In gesprekken gaf de kapitein toe dat hij in zijn vrije tijd graag naakt aan boord in de zon lag. Ook bevestigde hij dat hij zich regelmatig door ondergeschikten, die vaak een Filipijnse of Indonesische nationaliteit hebben, liet masseren.

Om te voorkomen dat zij zich gedwongen zouden voelen, liet hij dat door de bootsman vragen. Ook betaalde hij voor de massages, 20 euro per anderhalf uur.

Ontspanning

Volgens de kapitein vond het naakt recreëren meestal plaats op een bovendek, waar niemand er last van had. Het zonnebaden en de massages zouden bedoeld zijn ter ontspanning en zouden geen seksuele lading hebben gehad. Volgens de kapitein deed hij dit al jaren, en was het nooit een probleem geweest.