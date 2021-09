Campus Heerlen wilde Wet normering topinkomens omzeilen

De organisatie weigerde het geld te betalen omdat het extraatje alleen zou gelden bij een vertrek na vijf jaar, of in het geval dat Verkoulen buiten zijn schuld onvrijwillig zou moeten opstappen.

Daarop stapte de ex-directeur naar de rechter. Volgens hem is mondeling afgesproken dat hij ook recht zou hebben op 15.000 euro per gewerkt jaar als hij eerder zou vertrekken. Onlangs oordeelde de rechtbank Limburg dat Verkoulen dat met documenten of een getuigenverhoor mag proberen te bewijzen.

Toezichthouder WNT

Of de Provincie Limburg en de campusorganisatie in Heerlen nog steeds achter de afspraak om de Wet normering topinkomens te omzeilen staan, is onduidelijk.