Dronken tegen auto chef aangereden: onterecht ontslag

De 22-jarige man werkte sinds 2019 als vakkenvuller bij een filiaal van winkelketen Dirk van den Broek.

Dronken op etentje

Op 7 mei 2020 verscheen de werknemer in beschonken toestand op een etentje voor het supermarktpersoneel. Nadat hij was weggestuurd door zijn leidinggevende, stapte de man in zijn auto en reed tegen de wagen van die leidinggevende aan.