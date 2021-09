Kelner die tijdens lockdown geen maaltijden wilde bezorgen, kan fluiten naar loon

Salarisclaim

Daarmee nam de kelner uiteindelijk echter geen genoegen. Afgelopen juni eiste hij ruim 4.100 euro netto aan achterstallig loon over de maanden januari 2020 tot en met mei 2021. Volgens hem was zijn werkgever wettelijk gezien verplicht hem een minimaal aantal uren uit te betalen, gebaseerd op zijn gewerkte uren in het voorgaande jaar.

Volgens hem kon de vaststellingsovereenkomst uit mei 2020 - met de bepaling dat alleen gewerkte uren werden uitbetaald - door de papierversnipperaar, omdat deze onder dwang tot stand zou zijn gekomen.

Bezorgen onveilig

Verder stelde de kelner dat hij de vervangende werkzaamheden als maaltijdbezorger had mogen weigeren, omdat dat heel andere werk was. Daarbij voerde hij aan dat hij geen ervaring had als bezorger, en dat het bezorgwerk wegens het klantencontact onveilig zou zijn.