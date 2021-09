Zorginstelling moet onterecht ontslagen zwangere vrouw 40.000 euro betalen

De vrouw ging in augustus 2018 voor 24 uur per week als zorgverlener aan de slag bij Antes, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in Rotterdam en omstreken. Eind maart 2019 kreeg zij te horen dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.

Geen verlenging

Volgens de zorginstelling had de vrouw niet voldaan aan de vereisten voor de functie. Zo zou zij in een aantal gevallen te laat zijn gekomen, te vroeg zijn vertrokken of zich te laat hebben afgemeld. Ook zou zij sommige werkzaamheden niet goed hebben uitgevoerd, en niet het vereiste aantal uren hebben gehaald.