Je huis schilderen? Je bent nu door hogere verfprijzen duurder uit

Praxis: verf duurder

Ook Praxis merkt dat de prijzen van verf zijn gestegen. De keten van bouwmarkten moet meer betalen aan onder meer AkzoNobel. Dat is doorberekend aan klanten in de winkel, zegt woordvoerder Daphne Watrin. Hoeveel de winkelprijzen nu zijn opgetrokken wil zij niet zeggen.

Verder wil zij niet zeggen met hoeveel de prijzen in het derde kwartaal zullen worden verhoogd. Praxis is wel op de hoogte gesteld door AkzoNobel over prijsverhogingen, maar er wordt intern nog over overlegd.