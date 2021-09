Zorgmedewerkster ontslagen wegens te scherpe kritiek vaccinatiebeleid

Volgens de zorgmedewerkster zetten mensen ten onrechte geen vraagtekens bij 'geheime deals' die de farmaceutische industrie en de overheid gesloten zouden hebben over de levering van de vaccins. "Wat en wie zijn hier nu de wappies?", schreef zij.

Onzekerheden vaccin

In december uitte de vrouw ook in een brief aan het coronateam en Waalboog-bestuurders Rita Arts en Loeks van der Veen haar bezwaren tegen het vaccinatiebeleid van de zorginstelling.

Volgens de vrouw werd druk uitgeoefend op de medewerkers om zich te laten vaccineren, terwijl er nog veel onzekerheden rond het vaccin waren.