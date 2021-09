Coronacrisis zorgt voor kleinste huurstijging in zestig jaar

Dat de huren van sociale huurwoningen gemiddeld toch zijn gestegen, komt doordat het huurstijgingsverbod alleen geldt voor bestaande huurders. Nieuwe huurders gingen in de meeste gevallen wel meer betalen, gemiddeld 7,2 procent meer dan een jaar eerder. Vorig jaar was dat nog 9,5 procent.

Provinciale verschillen

Ook voor verhuurders van vrijesectorwoningen geldt dit jaar voor het eerst een maximumverhoging. Voor dit jaar is het plafond 2,4 procent (de inflatie van 1,4 procent plus een verhoging van 1 procentpunt). De gemiddelde verhoging van 2,2 procent ligt hier aardig bij in de buurt.

De verschillen tussen de provincies zijn behoorlijk groot. Zo stegen de gemiddelde huren in Overijssel met 1,4 procent het meest, terwijl de huren in Friesland daalden met 0,1 procent. De vier grote steden scoren allemaal bovengemiddeld, met Utrecht met 1,6 procent als uitschieter.